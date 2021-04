Barbara D’Urso fa un appello a Pomeriggio 5: “Non è possibile chiudere” (Di giovedì 8 aprile 2021) Barbara D’Urso, durante la puntata di lunedi’ 5 Aprile, giorno di Pasquetta, nella sua trasmissione ‘Pomeriggio 5’, ha lanciato un appello accorato, contro la chiusura della Sala Venezia di Milano. Barbara D’Urso a Pomeriggio 5Non è la prima volta, che durate i suoi programmi, la conduttrice tratti dei temi sociali o d’attualità. Come detto, nella puntata andata in onda a Pasquetta, la D’Urso si è battuta, contro la chiusura imminente, della sala Venezia, un luogo che vanta un’antica tradizione a Milano. Barbara D’Urso fa un appello a Pomeriggio 5: “Non è possibile chiudere “ Si tratta di una sala storica, dove da ormai tanti anni, ... Leggi su formatonews (Di giovedì 8 aprile 2021), durante la puntata di lunedi’ 5 Aprile, giorno di Pasquetta, nella sua trasmissione ‘5’, ha lanciato unaccorato, contro la chiusura della Sala Venezia di Milano.5Non è la prima volta, che durate i suoi programmi, la conduttrice tratti dei temi sociali o d’attualità. Come detto, nella puntata andata in onda a Pasquetta, lasi è battuta, contro la chiusura imminente, della sala Venezia, un luogo che vanta un’antica tradizione a Milano.fa un5: “Non è“ Si tratta di una sala storica, dove da ormai tanti anni, ...

Advertising

StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - LeilaTopino : RT @danilomik1: @Libero_official Ma se era una cosa seria, andavano da Barbara D’Urso? - unmagroio : RT @pietrosparacino: Mayday, mayday!!! Barbara D’Urso è allibita di come la tv russa stia spettacolarizzando il caso Denise Pipitone. Barba… - twitcarota : RT @Rinascimentorom: @SimoPillon @Fedez Fedez, Elodie, Barbara D' Urso... i nuovi riferimenti culturali della sinistra odierna... - zorzi_stan : ?? non barbara d’urso ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Elisa Isoardi fa le scarpe a Barbara D'Urso | l'indiscrezione sul futuro in tv Zazoom Blog