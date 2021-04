ATP Cagliari 2021 | orari 8 aprile | programma | tv | streaming | ordine di gioco

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sarà una quarta giornata molto italiana quella che andrà in scena sulla terra rossa di, in Italia, sede del torneo ATP 250. La Sardegna, teatro di sfide molto interessanti, di cui val la pena parlare. Il primo a scendere in campo sarà Marco Cecchinato contro il tedesco Yannick Hanfmann e la partita si presenta piena di insidie per il siciliano, desideroso di continuare il proprio percorso e tornare ai livelli che gli competono. A seguire rivedremo Lorenzo Musetti. Il classe 2002 nativo di Carrara, dopo aver deliziato tutti all’esordio contro l’austriaco Novak, affronterà la testa di serie n.1 Daniel Evans. Sarà una sfida molto interessante nella quale Musetti dovrà sfruttare a proprio vantaggio la sua maggior attitudine a questa superficie. Successivamente ci sarà l’esordio di Lorenzo Sonego: la testa di serie n.3 giocherà contro il francese Gilles Simon, che ...