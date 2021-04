AstraZeneca | Rezza conferma | “Raccomandato per gli Over 60”

(Di giovedì 8 aprile 2021) È arrivata la circolare firmata dal direttore Giovanniche chiarisce l’utilizzo del vaccinoper gli60 Il direttore generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute e dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità nonché epidemiologo, Giovanni, ha diffuso una circolare in merito ad ulteriori chiarimenti sul vaccinoche L'articolo proviene da Inews.it.

... direttore generale Prevenzione Ministero Giannie direttore generale Aifa Nicola Magrini in conferenza stampa serale., VIDEO CONFERENZA STAMPA MIN. SALUTE - AIFA/ "Vaccino solo ...'Ha dimostrato alta efficacia, abbattuta mortalità con una dose'Il vaccino Covid-19 di AstraZeneca è indicato per i soggetti dai 18 anni in su, ma è raccomandato nelle persone di età superiore ai 60 anni ...Il provvedimento "conterrà una raccomandazione di somministrare AstraZeneca sopra i 60 anni ... La circolare è stata firmata nella notte dal direttore generale Gianni Rezza, e diramata a tutti gli ...