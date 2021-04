AstraZeneca e trombosi, Aifa: no segnali rischio per vaccino Pfizer e Moderna (Di giovedì 8 aprile 2021) “Per i vaccini a mRna” contro il covid, come quelli di Pfizer/BioNTech e di Moderna, “al momento non sono stati identificati analoghi segnali di rischio” di trombosi rare. Dopo le news arrivate dall’Ema e la raccomandazione in Italia sull’uso di AstraZeneca per gli over 60, la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, nell’allegato alla circolare con cui il ministero della Salute aggiorna le indicazioni per l’uso del vaccino AstraZeneca, fa riferimento anche agli altri farmaci. Anche per quanto riguarda gli antri vaccini anti-Covid “che utilizzano piattaforme vaccinali virali”, per esempio quello di Janssen (Johnson & Johnson), “non è ancora possibile esprimere un giudizio” sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) “Per i vaccini a mRna” contro il covid, come quelli di/BioNTech e di, “al momento non sono stati identificati analoghidi” dirare. Dopo le news arrivate dall’Ema e la raccomandazione in Italia sull’uso diper gli over 60, la Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, nell’allegato alla circolare con cui il ministero della Salute aggiorna le indicazioni per l’uso del, fa riferimento anche agli altri farmaci. Anche per quanto riguarda gli antri vaccini anti-Covid “che utilizzano piattaforme vaccinali virali”, per esempio quello di Janssen (Johnson & Johnson), “non è ancora possibile esprimere un giudizio” sul ...

