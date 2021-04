Ajax-Roma, casacche con colori troppo simili: pronte maglie speciali per il doppio confronto tra Lancieri e Capitolini (Di giovedì 8 aprile 2021) Sale l'attesa per Ajax-Roma.E' tutto pronto all'Amsterdam Arena dove, questa sera, Ajax e Roma si affronteranno nella sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Un impegno importante per i giallorossi che, dopo un campionato ricco di alti e bassi, si giocheranno in Europa una buona fetta della stagione. Per l'occasione entrambe le compagini indosseranno due divise speciali, come annunciato tramite il profilo Twitter dei Lancieri: l'Ajax vestirà una casacca nera e oro, mentre la Roma una di colore beige con gli inserti giallorossi. Il motivo sarebbe da attribuire ai colori fin troppo simili dei due club, che avrebbero per questo scelto dei kit speciali per il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Sale l'attesa per.E' tutto pronto all'Amsterdam Arena dove, questa sera,si affronteranno nella sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Un impegno importante per i giallorossi che, dopo un campionato ricco di alti e bassi, si giocheranno in Europa una buona fetta della stagione. Per l'occasione entrambe le compagini indosseranno due divise, come annunciato tramite il profilo Twitter dei: l'vestirà una casacca nera e oro, mentre launa di colore beige con gli inserti giallorossi. Il motivo sarebbe da attribuire aifindei due club, che avrebbero per questo scelto dei kitper il ...

