Abandoned | Hideo Kojima non è coinvolto

"Non è un gioco di Hideo Kojima": nonostante i rumor che riguardano il game designer e Microsoft, Abandoned resta un progetto scorrelato Nell'arco delle ultime ore, una miriade di rumor circa delle trattative tra Hideo Kojima e Microsoft ha messo a ferro e fuoco tanto il web quanto le nostre tastiere per cercare di starvi dietro, ma almeno ora possiamo depennare Abandoned dalla lista dei sospettati. Il survival horror in arrivo per PS5, infatti, resta esclusivamente una creatura di Blue Box Game Studios: la smentita viene da due fonti differenti, la prima delle quali – nonché la più autorevole – è la bocca degli stessi sviluppatori. Nel dubbio, elencheremo entrambe le dichiarazioni che si sono susseguite nella giornata di oggi.

