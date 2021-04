Wanda Nara si lamenta per la DAD: “Non ho più tempo per pettinarmi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Wanda Nara sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad uno sfogo in merito alla difficoltà di seguire i propri figli in DAD. Wanda Nara, oltre ad essere un noto personaggio televisivo e un’influencer, è anche una mamma impegnatissima. La moglie di Mauro Icardi, infatti, non ha mai nascosto di essere una mamma a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 aprile 2021)sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad uno sfogo in merito alla difficoltà di seguire i propri figli in DAD., oltre ad essere un noto personaggio televisivo e un’influencer, è anche una mamma impegnatissima. La moglie di Mauro Icardi, infatti, non ha mai nascosto di essere una mamma a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

HuffPostItalia : Wanda Nara: 'A causa della Dad non ho tempo per pettinarmi' - fedram67 : Wanda Nara che non ha il tempo per cambiarsi e pettinarsi ...noi che dovremmo dire ?? - CatiaMamone : Wanda Nara: 'A causa della Dad non ho tempo per pettinarmi' ... Io a causa del raffreddore non ho potuto fare i baffetti. Che vitaccia. - notgiorgiab : RT @HuffPostItalia: Wanda Nara: 'A causa della Dad non ho tempo per pettinarmi' - Manuel_Real_Off : Wanda Nara nera come chi sappiamo noi ?? -