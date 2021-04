Sylvester Stallone rivela: 'Non tornerò Rocky Balboa in Creed III' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua la saga di Rocky : 'Creed III' è stato confermato per novembre 2022. Il terzo capitolo di questo spin - off ormai divenuto saga non vedrà però Sylvester Stallone tornare ad interpretare l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua la saga di: 'III' è stato confermato per novembre 2022. Il terzo capitolo di questo spin - off ormai divenuto saga non vedrà peròtornare ad interpretare l'...

Continua la saga di Rocky : 'Creed III' è stato confermato per novembre 2022. Il terzo capitolo di questo spin - off ormai divenuto saga non vedrà però Sylvester Stallone tornare ad interpretare l'iconico pugile, alter ego della star. A confermarlo è stato lo stesso Sly, rispondendo a un utente su Instagram che gli chiedeva se ci fossero possibilità ...

