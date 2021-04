Sylvester Stallone | lo vedremo ancora nei panni di Rocky Balboa?

(Di mercoledì 7 aprile 2021) All’uscita del film “Creed II”,, ha dichiarato che per lui non ci sarebbe stato un seguito. I fan hanno sperato che l’indimenticabilepotesse rinascere dalle proprie ceneri come una fenice, ma così sarà stato?: cosa ha deciso? I seguaci della serie, gli appassionati dell’attore ci hanno creduto fino in fondo. Hanno sperato chepotesse portare la tricologia di “Creed” alla conclusione, ma pare che non sarà così. La risposta è giunta sulla piattaforma social Instagram dell’attore, in risposta ad un commento netto e preciso che, tanti attendevano da molto. L’amato “pugile” ha confermato quanto aveva accennato nel 2018 all’uscita di “Creed II”: non vestirà più idi ...

La serie cinematografica Creed andrà avanti senza uno dei suoi simboli, Rocky Balboa.non tornerà in Creed III , il sequel dello spin - off di Rocky con protagonista Michael B. Jordan. Un portavoce diha confermato la sua assenza, senza però fornire ...approfondimento I migliori film da vedere ad aprile Non aiuterà di certo il fatto chenon farà parte del cast. In dubbio per molto tempo e al centro di voci, l'attore ha infine ...Sylvester Stallone non prenderà parte al terzo film della serie cinematografica ‘Creed’. L’attore 74enne è apparso in entrambe le prime due pellicole, ma un suo portavoce ha confermato che non ha ...Confermato il terzo film della saga di “Creed”, spin-off del franchise di Rocky Balboa. Annunciata anche la scelta del regista, che sarà Michael B. Jordan. L’attore protagonista avrà un doppio ruolo.