Sono 4 anni che aspetto il quarto album di Ilaria Porceddu, vogliamo darci una mossa? (Di mercoledì 7 aprile 2021) Suppongo che dire che gli ultimi tredici, quattordici mesi abbiano avuto, nei confronti della nostra vita, un impatto tale da modificare la nostra percezione del tempo non abbia nulla di confutabile. Poi, certo, quell'impatto avrà scatenato reazioni differenti, ma per tutti Sono stati mesi anomali, che hanno in qualche modo costretto tutti noi a modificare abitudini talmente consolidate da essere diventate automatiche, quasi impercettibili, come quei movimenti meccanici e automatici che il nostro corpo svolge quotidianamente senza che ci sia un ordine preciso che diamo noi. Per dire, il nostro cuore batte perché così accade per impulsi automatici, non certo perché noi si debba star lì a ordinarglielo, come invece facciamo nel momento in cui decidiamo di alzare un piede per fare un gradino, o verso una mano tesa a afferrare una forchetta su cui, precedentemente, abbiamo ...

