Serie A, l'Inter vola e con il Sassuolo chiude in un 2 a 1: scudetto blindato

E' un'Inter da dieci e lode. Con due gol dei soliti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez la squadra di Antonio Conte batte il Sassuolo per 2-1, nel recupero della 28/a giornata. La gara non si era giocata per decisione dell'ASL di Milano, visto il focolaio di Covid nel club nerazzurro. La decima vittoria consecutiva consente all'Inter di volare a +11 in classifica sul Milan e di fatto chiudere il discorso scudetto. Con quelli di oggi Lukaku tiene il passo di Ronaldo con 21 gol, per Lautaro è il centro numero 15. Una partita più difficile del previsto per la capolista, costretta per lunghi tratti a difendersi ma come sempre micidiale nell'infilare poi gli avversari in contropiede. Il Sassuolo di De Zerbi esce da San Siro comunque a testa alta, per la personalità con cui ha ...

