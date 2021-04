Real Madrid-Liverpool 3-1: i blancos vedono la semifinale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Real Madrid-Liverpool 3-1. I blancos ipotecano la qualificazione alle semifinali di Champions al termine di un match mai in discussione. Grande protagonista è Vinicius che apre e chiude i giochi. Il momentaneo 2-0 è di Azencio, mentre nel finale ci pensa Salah a ridare speranza ai Reds. ue travolgendo Che scelte hanno fatto i due tecnici? Zidane deve rinunciare a Varane, positivo al Covid-19, al posto del quale giocherà al centro della difesa Militao con Nancho, mentre Vasquez e Mendy sono i terzini. A centrocampo, Casimiro, Modric e Kroos. In attacco, Asencio completerà il tridente con Benzema e Vinicius. Klopp sceglie Jota in attacco con Salah e Mane’. A centrocampo, Keita, Fabinho e Wjinaldium. In difesa, a guardia di Alisann, ci saranno Alexander-arnold, Kabak, Philips e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021)3-1. Iipotecano la qualificazione alle semifinali di Champions al termine di un match mai in discussione. Grande protagonista è Vinicius che apre e chiude i giochi. Il momentaneo 2-0 è di Azencio, mentre nel finale ci pensa Salah a ridare speranza ai Reds. ue travolgendo Che scelte hanno fatto i due tecnici? Zidane deve rinunciare a Varane, positivo al Covid-19, al posto del quale giocherà al centro della difesa Militao con Nancho, mentre Vasquez e Mendy sono i terzini. A centrocampo, Casimiro, Modric e Kroos. In attacco, Asencio completerà il tridente con Benzema e Vinicius. Klopp sceglie Jota in attacco con Salah e Mane’. A centrocampo, Keita, Fabinho e Wjinaldium. In difesa, a guardia di Alisann, ci saranno Alexander-arnold, Kabak, Philips e ...

