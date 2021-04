Advertising

Petrolio: stabile, Wti poco sotto i 60 dollari al barile: A 59,31 dollari, Brent a 62,74 dollari

Quotazioni delpoco mosse sul mercato after hour dopo i rialzi delle ultime sedute. Il greggio Wti passa di mano a 59,31 dollari al barile 2 centesimi in meno del livello di 59,33 di ieri a fine giornata. ...... mentre in ambito europeo, èil tasso di disoccupazione nell'area euro e la fiducia degli ... Iltipo Brent sale del 1,8% a 63,27 dollari al barile. In Piazza Affari blue chip regina del ...Quotazioni del petrolio poco mosse sul mercato after hour dopo i rialzi delle ultime sedute. Il greggio Wti passa di mano a 59,31 dollari al barile 2 centesimi in meno del livello di 59,33 di ieri a f ...Stabile all'8,3% la disoccupazione in Europa ... Alla chiusura dei mercati europei il cambio euro/dollaro si è attestato a 1,1850. Il petrolio rimbalza, il Wti torna a 60 dollari al barile Forte ...