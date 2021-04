No, Lidl non sta vendendo il suo robot da cucina a pochi euro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 7 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto diverse segnalazioni via WhatsApp che chiedevano di verificare l’autenticità di alcuni annunci che pubblicizzano la vendita di un robot da cucina della catena di supermercati Lidl al prezzo di 2,95 euro o a 1,99 euro. Uno di questi è riferito a un post Facebook, ora non più disponibile, che recitava: «A causa degli eventi alla sede Lidl, l’azienda sta vendendo Silvercrest come risarcimento per solo 1,99 euro». Un’altra segnalazione conduce invece al sito web 24-7bestdailydeals.com (su cui consigliamo di non cliccare) e promette il robot multifunzione Le Monsieur Cuisine edition plus a 2,95 euro, dopo la compilazione di un apposito questionario. La segnalazione ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 7 aprile 2021 la redazione di Facta ha ricevuto diverse segnalazioni via WhatsApp che chiedevano di verificare l’autenticità di alcuni annunci che pubblicizzano la vendita di undadella catena di supermercatial prezzo di 2,95o a 1,99. Uno di questi è riferito a un post Facebook, ora non più disponibile, che recitava: «A causa degli eventi alla sede, l’azienda staSilvercrest come risarcimento per solo 1,99». Un’altra segnalazione conduce invece al sito web 24-7bestdailydeals.com (su cui consigliamo di non cliccare) e promette ilmultifunzione Le Monsieur Cuisine edition plus a 2,95, dopo la compilazione di un apposito questionario. La segnalazione ...

Advertising

mymonkeyhasleft : @_RoteFuchs ti segnalo gelato al caramello salato presso lidl; prego, non c'è di che.. ?? - LidlItalia : @Frances_Mengela @Frances_Mengela buongiorno! La piastra per waffle non è in previsione di vendita per le prossime… - BBilanShit : @Specialcla @cesare_cec @LucaBilla @East_10 @pino_nostro @Inter In rete, a chi non va allo stadio, a chi sta lontan… - PierluigiGuidi : @King_of_Clouds Io ne ho visto un paio di puntate per caso qua e là (lo danno anche in chiaro, eh? Non c'è bisogno… - shadowmyg_ : non gli inglesi che pensano che il lidl esista solo in uk -

Ultime Notizie dalla rete : Lidl non No, Lidl non sta vendendo il suo robot da cucina a 2 euro e 95 centesimi facta.news Trieste, il supermercato al Mercato coperto fa esplodere la protesta politica e in Rete La petizione di Adesso Trieste chiede al Comune di bloccare le trattative con Lidl e Despar per la trasformazione in supermercato della struttura: “Trieste non ha bisogno di altri supermercati ...

Mercato coperto di Trieste, il Comune apre alle proposte dei colossi Lidl e Despar Il project financing presentato dall’imprenditore nel dicembre 2019 stoppato perché i sei milioni da investire sono stati ritenuti eccessivi ...

La petizione di Adesso Trieste chiede al Comune di bloccare le trattative con Lidl e Despar per la trasformazione in supermercato della struttura: “Trieste non ha bisogno di altri supermercati ...Il project financing presentato dall’imprenditore nel dicembre 2019 stoppato perché i sei milioni da investire sono stati ritenuti eccessivi ...