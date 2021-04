Nel 2020 record di soccorsi al centro Lipu di Ferrara

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) FERRARA – Chiuso alle visite, ma sempre aperto per l’accoglienza degli animali feriti e in difficoltà, il ‘Giardino delle Capinere’ di Ferrara fa un bilancio sulle attività dell’anno scorso e registra un record per quel che riguarda i soccorsi prestati agli animali. Nel 2020, fa infatti sapere il Comune, sono stati consegnati al Centro recupero animali selvatici (Cras) della Lipu, in via Porta Catena 118 a Ferrara, 1.436 animali di 68 specie autoctone e quattro esotiche o domestiche. La maggior parte degli esemplari consegnati e soccorsi appartiene alla classe degli uccelli (79,5%), seguono i mammiferi (18,9%) e i rettili (1,0%). Numeri che valgono alla Lipu il ringraziamento dell’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni, che tiene a sottolineare come l’amministrazione “abbia anche cercato di mettere i volontari nelle migliori condizioni per operare, investendo importanti risorse per la manutenzione del verde, la ristrutturazione del vecchio stagno e la piantumazione di nuovi alberi”.