Le conclusioni di Ema su AstraZeneca | «Rare trombosi come possibile effetto collaterale del farmaco»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nella conferenza stampa straordinaria per presentare lesul vaccinoe i presunti legami con casi diverificatisi in alcuni Paesi europei, soprattutto tra donne under 60, l’Ema ha dichiarato che: «I benefici del vaccino di, superano i rischi». L’Ema ha stabilito «che i casi riportati didovranno essere indicatipossibili effetti collaterali» del vaccino. Non essendoci quini rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, l’Ema non «ha ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio». L’Ema ha ricordato inoltre agli operatori sanitari e alle persone che ricevono il vaccino «di rimanere consapevoli della possibilità che casi molto rari di coaguli di sangue combinati con bassi livelli di ...

E' quanto ha stabilito il comitato per la sicurezza dell'(Prac) nelledella riunione che si è svolta oggi. "Nel giungere alla sua conclusione - si legge nella nota - il comitato ha ...Sul vaccino anti Covid di AstraZeneca arriva oggi il verdetto dell'. L'Agenzia europea per i medicinali terrà una conferenza stampa sulledella revisione del Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) del vaccino contro il ...Il comitato per la sicurezza dell'EMA (PRAC) ha emesso il verdetto tanto atteso su AstraZeneca, non ponendo nessun limite alla somministrazione, ammettendo che i coaguli di sangue insoliti con piastri ...TRENTO. “L’Agenzia europea per i medicinali ha confermato che i benefici del vaccino (AstraZeneca ndr) nel prevenire l’infezione da covid-19 superano i rischi”, così Emer Cooke, direttrice esecutiva d ...