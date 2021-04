Lazio, Radu premiato: «Regali? Testa alle dieci finali in campionato» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Radu è stato premiato oggi a Formello per essere il giocatore con più presenze nella storia della Lazio: le sue parole Radu è stato premiato a Formello per il recordi di presenze tagliato con la maglia della Lazio. Ai microfoni della radio ufficiale, il difensore ha commentato così la sorpresa: «Sono molto felice, la squadra e la Società mi hanno fatto due sorprese pazzesche, non mi aspettavo di ricevere questi Regali. Non so chi abbia avuto questa idea, sono curioso: è un bellissimo regalo, me lo ricorderò per sempre. Adesso Testa alle dieci finali che mancano alla fine del campionato». CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021)è statooggi a Formello per essere il giocatore con più presenze nella storia della: le sue paroleè statoa Formello per il recordi di presenze tagliato con la maglia della. Ai microfoni della radio ufficiale, il difensore ha commentato così la sorpresa: «Sono molto felice, la squadra e la Società mi hanno fatto due sorprese pazzesche, non mi aspettavo di ricevere questi. Non so chi abbia avuto questa idea, sono curioso: è un bellissimo regalo, me lo ricorderò per sempre. Adessoche mancano alla fine del». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Alex_Piace : ??A Roma c'è un nuovo #Boss 402 volte #InnamoRadu #StefanRadu #Radu #Lazio ?? @OfficialSSLazio - sergeeej21 : 13 anni con la maglia della Lazio. Signori e signori, Stefan Radu?? - LALAZIOMIA : Premiazione Radu, le sue parole: “Sono molto felice, me lo ricorderò per sempre” - lazio24h : Lazio, Radu premiato a Formello: 'Felice di questo traguardo' - fabiovalenza : RT @iuiu87: Festa a Formello per il record di #Radu La squadra intona cori e lo incorona su un trono con una maglia con scritto 402. Il pre… -