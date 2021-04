Juventus-Napoli 2-1, decidono Cr7 e Dybala. Tabellino e Highlights (Di mercoledì 7 aprile 2021) Juventus Napoli Highlights, termina il match valido per il recupero della 3^giornata di Serie A. Il Tabellino del match Juventus Napoli Highlights ( Getty Images)Juventus e Napoli si sfidano nel match di recupero della 3^ giornata di Serie A. All’Allianz Stadium va in scena un vero e proprio spareggio per un posto alla prossima Champions League. Inizio arrembante della Juventus che sblocca il match al 13? con Cristian Ronaldo: il portoghese finalizza nei migliori dei modi un assist perfetto di Chiesa. Al 17? risposta partenopea con Fabian Ruiz: lo spagnolo da buonissima posizione spreca la possibile chance per pareggiare. Al 38? grandissima parata di Meret che nega il raddoppio a Cuadrado che si era involato ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021), termina il match valido per il recupero della 3^giornata di Serie A. Ildel match( Getty Images)si sfidano nel match di recupero della 3^ giornata di Serie A. All’Allianz Stadium va in scena un vero e proprio spareggio per un posto alla prossima Champions League. Inizio arrembante dellache sblocca il match al 13? con Cristian Ronaldo: il portoghese finalizza nei migliori dei modi un assist perfetto di Chiesa. Al 17? risposta partenopea con Fabian Ruiz: lo spagnolo da buonissima posizione spreca la possibile chance per pareggiare. Al 38? grandissima parata di Meret che nega il raddoppio a Cuadrado che si era involato ...

