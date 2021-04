Inter-Sassuolo 2-1, la Lu-La mette l’ipoteca Scudetto (Di mercoledì 7 aprile 2021) A San Siro, Lukaku e Lautaro decidono Inter-Sassuolo: i nerazzurri vincono e volano a +11 sul Milan. Discorso Scudetto ormai chiuso I soliti due decidono Inter-Sassuolo: un gol per tempo di Lukaku e Lautaro Martinez permettono ai nerazzurri di superare la squadra di De Zerbi. Una vittoria che potrebbe mettere la definitiva ipoteca sul campionato: a “San Siro” finisce 2-1, inutile il gol di Traore per gli emiliani. Una partita non entusiasmante ma che vede la solita squadra di Conte operaia e cinica quando si presenta in area di rigore avversaria. Infatti, sull’unico vero tiro in porta della prima frazione, l’Inter sblocca la partita: al 10? Lukaku si libera di Chiriches e supera di testa Consigli dopo una buona giocata di Young sulla sinistra. Da qui i ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) A San Siro, Lukaku e Lautaro decidono: i nerazzurri vincono e volano a +11 sul Milan. Discorsoormai chiuso I soliti due decidono: un gol per tempo di Lukaku e Lautaro Martinez permettono ai nerazzurri di superare la squadra di De Zerbi. Una vittoria che potrebbere la definitiva ipoteca sul campionato: a “San Siro” finisce 2-1, inutile il gol di Traore per gli emiliani. Una partita non entusiasmante ma che vede la solita squadra di Conte operaia e cinica quando si presenta in area di rigore avversaria. Infatti, sull’unico vero tiro in porta della prima frazione, l’sblocca la partita: al 10? Lukaku si libera di Chiriches e supera di testa Consigli dopo una buona giocata di Young sulla sinistra. Da qui i ...

