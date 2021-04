(Di mercoledì 7 aprile 2021) La società nerazzurra svela la 'special jersey' della stagione corrente. Per lavolta compare ilstemma del club, per l'ultima c'è lo sponsor Pirelli, che è orientato verticalmente all'...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Di nuovo in campo: ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #BolognaInter! ????… - capuanogio : @GFI65 Ecco. A parte il pesce d'aprile (che è tale), che la situazione dell'#Inter sia tutt'altro che risolta è evidente - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Zanetti: 'Inter, ecco perché baciavo la maglia. Centenario e 2010 le più belle' - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: UFFICIALE - Inter, ecco la quarta maglia: 'Il nuovo logo dà forma alla nostra storia' - gdetomaso : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Inter, ecco la pazza quarta maglia: è la prima col nuovo logo #SoloLaMaglia di @gdetomaso -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ecco

Sport Mediaset

La società nerazzurra svela la 'special jersey' della stagione corrente. Per la prima volta compare il nuovo stemma del club, per l'ultima c'è lo sponsor Pirelli, che è orientato verticalmente all'...quindi dei richiami ai vecchi kit 'Umbro' e lo sponsor Pirelli in verticale che si uniscono a geometrie e colorazioni assolutamente moderne ed 'esagerate'. Queste le parole dell'sui social:...Le parole del vicepresidente nerazzurro: "Ho tutte le maglie, fanno parte della mia vita: a casa mia ho un museo con le maglie e le fasce" ...Franck Ribery out per squalifica, Eysseric favorito secondo il Corriere Fiorentino. Per il futuro servirà una seconda punta ...