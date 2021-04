Inter, Conte: «Spodestiamo il regno della Juve. Su Eriksen…» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Sassuolo Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «C’era da fare uno step se volevamo fare una stagione da veri protagonisti e diventare pretendenti per lo Scudetto. Bisognava alzare la soglia di cattiveria e attenzione in ogni situazione, oltre che della resilienza. Ci sono gare come oggi contro una squadra che viene qui con la testa sgombra e a fare bella figura. Se siamo più bravi, cattivi e cinici possiamo fare 5-6 gol; loro l’hanno tenuta aperta fino alla fine anche se hanno segnato con Skriniar fuori. Complimenti al Sassuolo che è venuto qui a giocarsela. Sono partite importanti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Sassuolo Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «C’era da fare uno step se volevamo fare una stagione da veri protagonisti e diventare pretendenti per lo Scudetto. Bisognava alzare la soglia di cattiveria e attenzione in ogni situazione, oltre cheresilienza. Ci sono gare come oggi contro una squadra che viene qui con la testa sgombra e a fare bella figura. Se siamo più bravi, cattivi e cinici possiamo fare 5-6 gol; loro l’hanno tenuta aperta fino alla fine anche se hanno segnato con Skriniar fuori. Complimenti al Sassuolo che è venuto qui a giocarsela. Sono partite importanti ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterSassuolo! ???? #FORZAINTER ???? - Inter_en : ?? | WINNING RUN ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? AC Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuo… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #InterSassuolo - _enz29 : RT @marifcinter: Conte: 'Estetica? Io credo che l'Inter abbia giocato ottime gare. Noi in Champions abbiamo fatto belle partite. Abbiamo fa… - battito_inter : RT @marifcinter: Conte: 'Estetica? Io credo che l'Inter abbia giocato ottime gare. Noi in Champions abbiamo fatto belle partite. Abbiamo fa… -