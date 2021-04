Il punto Zeta di Tommaso Zorzi è una “genialata” di tendenza

(Di mercoledì 7 aprile 2021), dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2020 ed essere diventato un opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 taglia un altro traguardo con la conduzione del programma “Il”, in onda ogni mercoledì, a partire dal 7 aprile, alle 20.45 su Mediaset Play, in diretta e on demand. Sarà uno show che racchiude gli elementi del varietà, del game e del late show che ha riscosso un enorme successo durante il Grande Fratello Vip 2020. Durante la prima puntata,riceverà il “battesimo” di Maurizio Costanzo. L’ospite della prima puntata, invece, sarà Giulia Salemi che risponderà alle domande infuocate di, commenterà un tweet positivo e uno negativo che la riguardano. Inoltre, sulla Tommy Card scriverà un pensiero che non vorrà esprimere ad ...

