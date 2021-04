Il dominio Inter (anche contro le polemiche sul bel gioco) (Di mercoledì 7 aprile 2021) contro il Sassuolo l'Inter ha vinto una partita solida. E la rabbia di Handanovic dopo il gol incassato da Traoré è quella del portiere che pregustava l'ennesimo clean sheet del 2021 (sarebbe stato il 9° nelle ultime 12 partite), simbolo di una ferocia che sta spingendo i nerazzurri verso uno scudetto sempre più vicino. Lo sa anche Conte e non si nasconde più dietro a un dito, consapevole della crescita ormai consolidata di un gruppo che ha sbandato in autunno ed è stato capace poi di compattarsi nel momento delle difficoltà societarie. I cultori del bel gioco hanno arricciato il naso davanti alla qualità della prestazione contro il Sassuolo e lo avevano fatto pure in alcune occasioni precedenti. La vulgata vuole che l'Inter giochi un calcio molto scolastico, chiuso e votato al ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 aprile 2021)il Sassuolo l'ha vinto una partita solida. E la rabbia di Handanovic dopo il gol incassato da Traoré è quella del portiere che pregustava l'ennesimo clean sheet del 2021 (sarebbe stato il 9° nelle ultime 12 partite), simbolo di una ferocia che sta spingendo i nerazzurri verso uno scudetto sempre più vicino. Lo saConte e non si nasconde più dietro a un dito, consapevole della crescita ormai consolidata di un gruppo che ha sbandato in autunno ed è stato capace poi di compattarsi nel momento delle difficoltà societarie. I cultori del belhanno arricciato il naso davanti alla qualità della prestazioneil Sassuolo e lo avevano fatto pure in alcune occasioni precedenti. La vulgata vuole che l'giochi un calcio molto scolastico, chiuso e votato al ...

