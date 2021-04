Il Copasir si riunisce dopo 70 giorni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono annunciate comunicazioni del presidente il leghista Raffaele Volpi. Sulla sua poltrona si sta consumando uno scontro tra i più duri nel centrodestra spaccato sul governo Draghi, con il carroccio ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono annunciate comunicazioni del presidente il leghista Raffaele Volpi. Sulla sua poltrona si sta consumando uno scontro tra i più duri nel centrodestra spaccato sul governo Draghi, con il carroccio ...

Il Copasir si riunisce dopo 70 giorni Sono annunciate comunicazioni del presidente il leghista Raffaele Volpi. Sulla sua poltrona si sta consumando uno scontro tra i più duri nel centrodestra spaccato sul governo Draghi, con il carroccio ...

Volpi convoca riunione Copasir domani alle 14 Il presidente del Copasir Raffaele Volpi (Lega) ha convocato una riunione del Comitato per domani alle 14. All'ordine ... Il Comitato non si riunisce dal 20 gennaio.

L'imbarazzo del Copasir a trazione leghista: non si riunisce per non dover parlare dei rapporti con Mosca la Repubblica Casellati e Fico lasciano il Copasir alla Lega «Non sussistono i presupposti giuridici per un intervento di tipo autoritativo», ragione per cui la presidente del senato e il presidente della camera si limitano a investire del problema i gruppi par ...

Copasir, Casellati e Fico: "Spetta ai partiti risolvere l'impasse" Nota dei presidenti di camera e senato spiega che non è in loro potere “imporre dimissioni, né revocare i componenti, né sciogliere o dichiarare l’organo decaduto”. Sarà quindi la conferenza dei capig ...

