Due club su Castillejo: la valutazione del Milan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dalla Spagna rilanciano di un forte interesse di Siviglia e Valencia per Samu Castillejo: il Milan lo valuta 10 milioni di euro Dalla Spagna sono sicuri: Siviglia e Valencia hanno chiesto Samu Castillejo in vista del prossimo mercato estivo. Il Milan ha messo lo spagnolo da tempo sul mercato ed è ben disposto ad ascoltare offerte. Il direttore tecnico Paolo Maldini valuta l’esterno spagnolo 10 milioni di euro. Una sua partenza libererebbe la casella sulla corsia destra e potrebbe finanziare in parte l’arrivo di un calciatore con caratteristiche diverse (Orsolini il preferito). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dalla Spagna rilanciano di un forte interesse di Siviglia e Valencia per Samu: illo valuta 10 milioni di euro Dalla Spagna sono sicuri: Siviglia e Valencia hanno chiesto Samuin vista del prossimo mercato estivo. Ilha messo lo spagnolo da tempo sul mercato ed è ben disposto ad ascoltare offerte. Il direttore tecnico Paolo Maldini valuta l’esterno spagnolo 10 milioni di euro. Una sua partenza libererebbe la casella sulla corsia destra e potrebbe finanziare in parte l’arrivo di un calciatore con caratteristiche diverse (Orsolini il preferito). Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ZZiliani : Sono passati due anni dallo scandalo della commissione pagata dalla #Juve a #Raiola per #DeLigt (qui il mio pezzo s… - razorback7851 : @saliopp Più che altro trovo senza senso fare il paragone con un club che può spendere e spendere ogni anno ed uno… - gilnar76 : Dalla Spagna, due club su Castillejo: Maldini fissa il prezzo #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - rog3rismo : Come fate a tifare un club che spende 400 milioni per due giocatori - tibursettantuno : @capuanogio A Capua' e' il primo grado questo !!! In attesa del terzo prova a scrivere due tw eet sul diverso tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Due club Kevin De Bruyne resta al City: ufficiale il rinnovo fino al 2025 ... che hanno aiutato e non poco il City a conquistare, tra le altre cose, anche due Premier League e ... "Sin da quando sono arrivato, nel 2015 " ha detto De Bruyne ai canali ufficiali del club ", mi sono ...

Milan: sfida Siviglia - Valencia per Castillejo, prezzo fissato Commenta per primo Due club hanno messo gli occhi su Samu Castillejo . Come scrive Estadio Deportivo , sul numero 7 del Milan ci sono il Siviglia di Monchi e il Valencia . La valutazione dell'ex Villarreal è di 10 ...

Milan, già due club su Castillejo Calciomercato.com Due club su Castillejo: la valutazione del Milan Dalla Spagna rilanciano di un forte interesse di Siviglia e Valencia per Samu Castillejo: il Milan lo valuta 10 milioni di euro Dalla Spagna sono sicuri: Siviglia e Valencia hanno chiesto Samu ...

Milan: sfida Siviglia-Valencia per Castillejo, prezzo fissato Commenta per primo Due club hanno messo gli occhi su Samu Castillejo. Come scrive Estadio Deportivo, sul numero 7 del Milan ci sono il Siviglia di Monchi e il Valencia. La valutazione dell’ex Villarre ...

... che hanno aiutato e non poco il City a conquistare, tra le altre cose, anchePremier League e ... "Sin da quando sono arrivato, nel 2015 " ha detto De Bruyne ai canali ufficiali del", mi sono ...Commenta per primohanno messo gli occhi su Samu Castillejo . Come scrive Estadio Deportivo , sul numero 7 del Milan ci sono il Siviglia di Monchi e il Valencia . La valutazione dell'ex Villarreal è di 10 ...Dalla Spagna rilanciano di un forte interesse di Siviglia e Valencia per Samu Castillejo: il Milan lo valuta 10 milioni di euro Dalla Spagna sono sicuri: Siviglia e Valencia hanno chiesto Samu ...Commenta per primo Due club hanno messo gli occhi su Samu Castillejo. Come scrive Estadio Deportivo, sul numero 7 del Milan ci sono il Siviglia di Monchi e il Valencia. La valutazione dell’ex Villarre ...