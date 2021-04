DJI Air 2s, un sensore d’immagine più grande e compatibilità con il visore FPV V2 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Mavic Air 2 si aggiorna e diventa Air 2s. Voci raccontano che avrà un sensore d’immagine da 1” per 20 megapixel. Supporterà il visore DJI FPV V2 e avrà un pilota automatico migliore. Potrebbe essere annunciato a fine aprile.... Leggi su dday (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Mavic Air 2 si aggiorna e diventa Air 2s. Voci raccontano che avrà unda 1” per 20 megapixel. Supporterà ilDJI FPV V2 e avrà un pilota automatico migliore. Potrebbe essere annunciato a fine aprile....

Advertising

Digital_Day : Prime specifiche per il prossimo drone DJI della serie Air e le novità non mancano a dispetto del nome - telefoninonet : Air 2S: ecco come si chiamerà il nuovo drone di DJI - wantLIUKS : Ecco in anteprima il prossimo drone di Dji....Mavic Air 2S #dji #mavicair2s #drone - DronilabEu : RT @Quadricottero: Nuovo drone DJI AIR 2S: ora SAPPIAMO TUTTO...o quasi - gigibeltrame : DJI Air 2S, nuovi dettagli e video promo sul successore di Mavic Air 2 #digilosofia -