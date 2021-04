Discord ha eliminato oltre 1.500 server per estremismo politico violento

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tra luglio e dicembre dello scorso annoha visto un'impennata di nuovi utenti, dovuta ovviamente alle conseguenze della pandemia di Covid-19. Durante quel periodo è passata da 100 milioni di utenti attivi mensili a giugno a 140 milioni a dicembre. Ma con più utenti suche mai, l'azienda si è anche trovata a dover eliminare un enorme numero di profili edalla sua piattaforma.ha infatti spiegato che sta prendendo misure contro i movimenti militarizzati come i "Boogaloo Boys", uno dei gruppi che hanno preso d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti all'inizio di quest'anno. Anche 334legati al movimento cospirativo QAnon sono stati eliminati. In totale, 1.504sono stati rimossi per, ...

