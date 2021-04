Covid | Sardegna estende al 30 aprile stop arrivi a seconde case

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, rara variante A.27 identificata in Sardegna #covid - SkyTG24 : Covid Italia: identificata in Sardegna rara variante 'A.27'. La situazione nelle regioni - matteosalvinimi : #Salvini: domani il ministro @massimogara sarà in Sardegna, l'obiettivo è quello di avere una splendida isola Covid… - vivere_sardegna : Covid: zone rosse nell'Isola, la mappa delle scadenze - vivere_sardegna : Covid: zone rosse nell'Isola, la mappa delle scadenze -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sardegna

Verso lo stop alle donne più giovani Mantovani: "Una cura per ilforse entro l'anno. Nuova ... Anche la, ultima in classifica arranca e si registra il 20 - 30 per cento di defezioni, tra ...commenta Il presidente della regioneChristian Solinas ha firmato la proroga dell'ordinanza emanata lo scorso 17 marzo per limitare l'accesso nelle seconde case per chi proviene da fuori regione. L'ingresso nell'isola per .... I passeggeri che non siano già vaccinati o che non si siano sottoposti alla prova del tampone 48 ore prima della partenza hanno tre alternative: recarsi presso le aree dedicate in porti e aeroporti ...appena dimesso dall'ospedale per Covid - il capogruppo sardista Franco Mula, il leader dell'Udc Giorgio Oppi, Antonella Zedda per Fratelli d'Italia e Stefano Tunis per Sardegna 20Venti. Per i ...