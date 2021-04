Covid Puglia, oggi 1.255 contagi e 43 morti: bollettino 7 aprile (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 1.255 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 7 aprile. La tabella dei dati registra inoltre altri 43 morti. Nella regione si registra un numero di test per la rilevazione del Covid 19, mai raggiunto prima, praticamente tre volte superiore a ieri, e cresce di conseguenza il numero di casi positivi, anche se non ai livelli record dei giorni scorsi. Anche i decessi sono ancora tanti. Su 15.730 test per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 1.255 casi positivi: 400 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia Bat, 57 in provincia di Foggia, 193 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono 1.255 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 7. La tabella dei dati registra inoltre altri 43. Nella regione si registra un numero di test per la rilevazione del19, mai raggiunto prima, praticamente tre volte superiore a ieri, e cresce di conseguenza il numero di casi positivi, anche se non ai livelli record dei giorni scorsi. Anche i decessi sono ancora tanti. Su 15.730 test per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 1.255 casi positivi: 400 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia Bat, 57 in provincia di Fa, 193 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia Covid - 19, il bollettino del 7 aprile: 1.255 nuovi casi e 43 decessi Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 203.602 così suddivisi: 79.408 nella Provincia di Bari; 19.846 nella Provincia di Bat; 14.831 nella Provincia di Brindisi; 37.416 nella Provincia di ...

Coronavirus Italia oggi: il bollettino Covid del 7 aprile. Contagi dalle Regioni ...guida Il bollettino del 6 aprile Il bollettino Covid di oggi Saranno pubblicati qui appena disponibili i dati aggiornati e la tabella Pdf Le Regioni / Puglia In Puglia , a fronte di 15.730 test Covid,...

CORONAVIRUS: 1.255 CASI POSITIVI E 43 DECESSI Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, ...

Covid in Puglia, quasi 2.300 ricoveri Altri 1.255 positivi e ben 43 decessi È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dalla Regione Puglia. I ricoveri ... Complessivamente i pugliesi deceduti per Covid sono ad oggi 5.044. I 43 decessi registrati nelle ultime ...

