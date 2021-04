Coronavirus, Franco “Ci sarà nuovo scostamento e decreto per sostegno” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Anche per l’Italia ci sono motivi di incertezza. L’evoluzione dell’epidemia negli ultimi mesi ha avuto alti e bassi, il Governo sta adottando misure per la crescita economica e nelle prossime settimane completeremo il Def con il quale fisseremo i nuovi obiettivi di finanza pubblica. Nel far questo chiederemo al Parlamento un nuovo scostamento per un nuovo decreto, volto a dare ulteriore sostegno all’economia e ai cittadini”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa a conclusione della seconda riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. La crescita dell’Italia “è quasi in linea con quella dei paesi più sviluppati. Per quest’anno – ha aggiunto – vediamo una leggera flessione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Anche per l’Italia ci sono motivi di incertezza. L’evoluzione dell’epidemia negli ultimi mesi ha avuto alti e bassi, il Governo sta adottando misure per la crescita economica e nelle prossime settimane completeremo il Def con il quale fisseremo i nuovi obiettivi di finanza pubblica. Nel far questo chiederemo al Parlamento unper un, volto a dare ulterioreall’economia e ai cittadini”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, nel corso della conferenza stampa a conclusione della seconda riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. La crescita dell’Italia “è quasi in linea con quella dei paesi più sviluppati. Per quest’anno – ha aggiunto – vediamo una leggera flessione del ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Anche per l'Italia ci sono motivi di incertezza. L'evoluzione dell'epidemia negli ultimi mesi h… - blogsicilia : #notizie #sicilia Coronavirus, Franco “Ci sarà nuovo scostamento e decreto per sostegno” - - CorriereCitta : Coronavirus, Franco “Ci sarà nuovo scostamento e decreto per sostegno” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Coronavirus, Franco “Ci sarà nuovo scostamento e decreto per sostegno” - - restoalsud : Coronavirus, Franco “Ci sarà nuovo scostamento e decreto per sostegno” - -