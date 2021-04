Chi guadagna nel passaggio della serie A da Sky a Dazn Urbano Cairo

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La7, ebit a -6 milioni. Accordo conMF – Milano Finanza, pagina 11, di Andrea Montanari. Gli ascolti migliorano, la raccolta pubblicitaria tiene, ma i margini di La7 peggiorano sensibilmente. Nell’anno del Covid-19, l’emittente del gruppoCommunication ha fatto registrare uno share medio del 3,39% nell’arco dell’intera giornata e del 4,82% in prime time – lo scorso febbraio i valori erano saliti al 4,67% nelle 24 ore e al 5,93% in prima serata, la fascia pregiata -, con introiti da spot che si erano attestati a 145,2 milioni. Un dato quest’ultimo in leggero calo, -2,2%, rispetto al 2019, ma nettamente migliore rispetto all’andamento del mercato pubblicitario televisivo, -9,5% (fonte Nielsen). Ma, come si evince dalla relazione di bilanciosocietà controllata e guidata da, ...