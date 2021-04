Caso Denise Pipitone, Frazzitta all’Ansa: “I risultati resi noti stasera dalla tv russa” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo quanto si legge sulla nota Ansa, condivisa poi dall’avvocato Giacomo Frazzitta anche sui suoi canali social, non ci sarebbe nessuna dichiarazione rilasciata a mezzo stampa nelle ultime ore. L’avvocato della famiglia di Denise Pipitone smentisce quindi quanto riportato da Fanpage.it che, intorno alle 14 di oggi, aveva reso noto in un articolo, un commento fatto dal legale di Piera Maggio. A detta di Frazzitta, non ci sarebbero state dichiarazioni e lui non avrebbe commentato in nessun modo la notizia. “Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l’esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l’esito degli esami sulla ragazza che sarà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo quanto si legge sulla nota Ansa, condivisa poi dall’avvocato Giacomoanche sui suoi canali social, non ci sarebbe nessuna dichiarazione rilasciata a mezzo stampa nelle ultime ore. L’avvocato della famiglia dismentisce quindi quanto riportato da Fanpage.it che, intorno alle 14 di oggi, aveva reso noto in un articolo, un commento fatto dal legale di Piera Maggio. A detta di, non ci sarebbero state dichiarazioni e lui non avrebbe commentato in nessun modo lazia. “Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l’esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l’esito degli esami sulla ragazza che sarà ...

