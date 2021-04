Cagliari, Nandez si allena ancora a parte: la situazione verso l’Inter (Di mercoledì 7 aprile 2021) Asseminello, doppia seduta di allenamento oggi per il Cagliari: il report del lavoro fatto oggi dalla squadra di Semplici Forza, tecnica, tattica, partitelle nel programma di allenamento di oggi: ad Asseminello i rossoblù di mister Semplici sono stati impegnati in una doppia seduta di lavoro in vista dell’Inter. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 La notizia più importante riguarda Nahitan Nandez che anche oggi si è allenato a parte e quindi resta in dubbio per la gara contro i nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Asseminello, doppia seduta dimento oggi per il: il report del lavoro fatto oggi dalla squadra di Semplici Forza, tecnica, tattica, partitelle nel programma dimento di oggi: ad Asseminello i rossoblù di mister Semplici sono stati impegnati in una doppia seduta di lavoro in vista del. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 La notizia più importante riguarda Nahitanche anche oggi si èto ae quindi resta in dubbio per la gara contro i nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com

