Boxe | Francis Ngannou vuole anche Tyson Fury

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il campione dei pesi massimi UFCdice di essere interessato ad affrontare, prima o poi,. Il forte atletaarriva da uno splendido knockout al secondo round ai danni di Stipe Miocic a UFC 260, facendo parlare di se tutto il mondo. Mentre alcuni fan disono pronti a respingere la possibilità che il 34ennepossa batteresulla base della sua mancanza di esperienza nel pugilato, la potenza dei suoi pugni potrebbe regalargli un’innegabile chance di vittoria. Con la potenza che ha un pugno di, basterebbe un solo colpo ben dato per segnare un veloce knockout del “Gipsy King”(30-0-1, 21 KO). “Ogni volta che mi paragonano a Mikeè un onore ...

Disputa il suo primo incontro il 1º dicembre 1984 a Milano contro il franceseAparicio che ... Comincia ad insegnare ai ragazzi nella palestra della Libertas Riminie diviene presidente di ...... come pugile : " Lami dà libertà ". Poi ne 2008 è tornato alla ribalta con il film " The ... Tra i registi che allo hanno diretto ha ricordato con particolare affettoFord Coppola: " È un ...Mentre alcuni fan di boxe sono pronti a respingere la possibilità che il 34enne ... perchè posso accostare il mio nome a qualcuno come Mike Tyson”, ha detto Francis Ngannou a TMZ Sports. “No”, ha ...Infatti, negli scorsi giorni, ha parlato di un possibile futuro nel mondo della boxe. Lo stesso campione, tra i grandi nomi che vorrebbe affrontare, ha menzionato anche quello di Tyson Fury. Francis ...