'Baldur's Gate III ha ancora bisogno di molto lavoro prima del lancio' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Baldur's Gate 3 è stato lanciato su Steam Early Access a settembre 2020, ma contiene ancora solo il primo atto del gioco e molti fan stanno aspettando la versione 1.0 prima di immergersi davvero in questo attesissimo gioco di ruolo. Tutti sperano di ottenere la versione completa di Baldur's Gate 3 prima della fine di quest'anno, ovviamente. Parlando di recente con Destructoid, tuttavia, il CEO di Larian, Swen Vincke, ha rivelato che c'è ancora molto lavoro da fare. "Quindi abbiamo ancora un bel po' di lavoro davanti a noi. Ma sappiamo cosa stiamo facendo... sapremo quando saremo in dirittura d'arrivo ma c'è ancora molto lavoro". Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021)'s3 è stato lanciato su Steam Early Access a settembre 2020, ma contienesolo il primo atto del gioco e molti fan stanno aspettando la versione 1.0di immergersi davvero in questo attesissimo gioco di ruolo. Tutti sperano di ottenere la versione completa di'sdella fine di quest'anno, ovviamente. Parlando di recente con Destructoid, tuttavia, il CEO di Larian, Swen Vincke, ha rivelato che c'èda fare. "Quindi abbiamoun bel po' didavanti a noi. Ma sappiamo cosa stiamo facendo... sapremo quando saremo in dirittura d'arrivo ma c'è". Leggi ...

Advertising

misteruplay2016 : ‘Baldur’s Gate 3 ha ancora bisogno di molto lavoro prima del lancio’ - Eurogamer_it : #BaldursGate3 si farà attendere? 'C'è molto lavoro da fare' secondo il CEO di Larian. - GamingTalker : Baldur's Gate 3, c'è ancora lavoro da fare per uscire dall'Accesso Anticipato, dice Larian - IndieRmxStudios : RT @Playthusiast: Baldur's Gate Dark Alliance 2 (#Sony #PlayStation2 #PS2) CIB COMPLETE IN BOX RARE #eBay #UnitedStates #Auction #PlayStati… - DhaaGreekKing : RT @Playthusiast: Baldur's Gate Dark Alliance 2 (#Sony #PlayStation2 #PS2) CIB COMPLETE IN BOX RARE #eBay #UnitedStates #Auction #PlayStati… -