Amnesty International | “Pandemia devastante | 2020 terribile per i diritti umani”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – “Il 2020 è stato un anno terribile per i diritti umani nel mondo”. Inizia così Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia, presentando online il ‘Rapporto annuale sui diritti 2020-2021 – La pandemia ha conseguenze devastanti per i diritti umani’, che prende in esame 149 Paesi.

L'organizzazione per i diritti umaniritiene inoltre che un boicottaggio della Coppa del Mondo in Qatar non sarebbe saggio e riconosce che nel Paese è in corso un processo di ...Secondo l'ultimo rapporto 2020 - 2021 di, nel Paese degli al - Saud 'si è intensificata la repressione dei diritti alla libertà d'espressione, associazione e riunione. Tra ...L'ONG stigmatizza il fatto che i Paesi ricchi abbiano fatto incetta di vaccini a scapito delle nazioni più povere ...Le politiche di austerità che hanno eroso le infrastrutture pubbliche ed esacerbato le disuguaglianze hanno spianato la strada alla devastazione causata dal Covid-19. Parallelamente dei di-rigenti han ...