Amici 20, Rosa Di Grazia rivela cosa pensa delle critiche di Alessandra Celentano nei suoi confronti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rosa Di Grazia è stata eliminata nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici 20. La ballerina è stata sempre al centro di numerose polemiche nel corso di questi mesi. In particolare Rosa è sempre stata oggetto di critiche da parte di Alessandra Celentano che non ha mai visto in lei un talento. La Di Grazia, che nel programma ha trovato l’amore accanto al cantante Deddy, una volta abbandonata la casetta è tornata alla sua quotidianità. Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, la ventenne ha espresso il suo parare su alcune insegnanti. La prima è proprio la Celentano: Penso che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole. Sono del pensiero che nella vita non si può ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 aprile 2021)Diè stata eliminata nel corso dell’ultima puntata del serale di20. La ballerina è stata sempre al centro di numerose polemiche nel corso di questi mesi. In particolareè sempre stata oggetto dida parte diche non ha mai visto in lei un talento. La Di, che nel programma ha trovato l’amore accanto al cantante Deddy, una volta abbandonata la casetta è tornata alla sua quotidianità. Rispondendo ad alcune domande deifan, la ventenne ha espresso il suo parare su alcune insegnanti. La prima è proprio la: Penso che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, sempre con determinati modi e parole. Sono del pensiero che nella vita non si può ...

Advertising

infoitcultura : Amici: dopo l’eliminazione Rosa va a ruota libera, su Twitter impazza l’ipotesi Temptation Island - Cristinasaliu : R:come farà la celentano senza di me? Le mancherò... Rosa è proprio vero,le hai lasciato un vuoto e si sta rendendo… - brodoino : Ah comunque addio amici di rosa #amici20 - AuroraFraglica1 : RT @GiuseppeporroIt: Amici: cosa pensa Lorella Cuccarini dell'eliminazione della ballerina Rosa? Ecco le sue belle parole #amici #LorellaC… - pazzadeiroseddy : RT @PsykeRiane: Un consiglio per Maria e Canale 5: se Amici con il pomeridiano di ieri fa più ascolti dell' Isola in prime time, sarebbe i… -