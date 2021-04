America First e surplus di vaccini, il tesoretto di Biden (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un anno fa gli Stati Uniti e il mondo assistevano sgomenti alle immagini delle fosse comuni scavate ad Hart Island, New York. Nell’isoletta al largo del Bronx venivano portati i cadaveri delle vittime dimenticate del Covid. Quel cimitero di solitudine e povertà esisteva già prima della pandemia, ma mai era stato così centrale: improvvisamente la metropoli delle metropoli non sapeva più dove mettere quei morti, troppo poveri e troppo soli per togliersi di mezzo da sé. Oggi, a un anno di distanza, l’America fa ancora i conti con le proprie diseguaglianze ma procede a ritmi spediti verso una doppia promessa: immunità di gregge, grazie a una campagna vaccinale fenomenale, e crescita economica basata sul rilancio del lavoro in chiave di equità, come previsto dal piano Build Back Better lanciato pochi giorni fa dal presidente Joe Biden. Dodici mesi in cui ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un anno fa gli Stati Uniti e il mondo assistevano sgomenti alle immagini delle fosse comuni scavate ad Hart Island, New York. Nell’isoletta al largo del Bronx venivano portati i cadaveri delle vittime dimenticate del Covid. Quel cimitero di solitudine e povertà esisteva già prima della pandemia, ma mai era stato così centrale: improvvisamente la metropoli delle metropoli non sapeva più dove mettere quei morti, troppo poveri e troppo soli per togliersi di mezzo da sé. Oggi, a un anno di distanza, l’fa ancora i conti con le proprie diseguaglianze ma procede a ritmi spediti verso una doppia promessa: immunità di gregge, grazie a una campagna vaccinale fenomenale, e crescita economica basata sul rilancio del lavoro in chiave di equità, come previsto dal piano Build Back Better lanciato pochi giorni fa dal presidente Joe. Dodici mesi in cui ...

