Alessandra Amoroso raddoppia e torna con due nuovi brani (Di mercoledì 7 aprile 2021) A due anni dal suo ultimo progetto discografico, Alessandra Amoroso torna e lo fa con due brani inediti in cui si racconta: "Piuma", disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali, e "Sorriso ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) A due anni dal suo ultimo progetto discografico,e lo fa con dueinediti in cui si racconta: "Piuma", disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali, e "Sorriso ...

Advertising

Corriere : Intervista ad Alessandra Amoroso: «Ero il limite di me stessa, pensavo di non meritare il successo» - Corriere : Intervista ad Alessandra Amoroso: «Ero il limite di me stessa, pensavo di non meritare... - SkyTG24 : Alessandra Amoroso, in arrivo due nuovi singoli: Piuma e Sorriso grande - alltoowell____ : RT @AllMusicItalia: È fuori ora il primo dei due nuovi singoli di Alessandra @AmorosoOF 'Piuma'. Ecco testo, audio e significato del brano.… - sandrina_ale12 : RT @earonemusic: ?? - Alessandra Amoroso torna in #radio con “Sorriso Grande”. Il nuovo singolo si potrà ascoltare dal 9 aprile. #EarOne #… -