Zona rossa e arancione: regole regioni e scuola (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo Pasqua in (quasi) lockdown per tutta Italia, riecco le regioni in Zona rossa e in Zona arancione, con regole più o meno rigide -su scuola, spostamenti, bar, ristoranti e categorie di negozi- per contrastare la diffusione del coronavirus. Da oggi, 6 aprile, l’Italia torna a due colori come stabilito dall’ultimo decreto covid varato dal governo di Mario Draghi e valido fino al 30 aprile. La novità, in vigore da oggi, è rappresentata dal passaggio di Veneto, Marche e provincia autonoma di Trento in Zona arancione, come stabilito dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza. Zona rossa per Lombardia, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo Pasqua in (quasi) lockdown per tutta Italia, riecco leine in, conpiù o meno rigide -su, spostamenti, bar, ristoranti e categorie di negozi- per contrastare la diffusione del coronavirus. Da oggi, 6 aprile, l’Italia torna a due colori come stabilito dall’ultimo decreto covid varato dal governo di Mario Draghi e valido fino al 30 aprile. La novità, in vigore da oggi, è rappresentata dal passaggio di Veneto, Marche e provincia autonoma di Trento in, come stabilito dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza.per Lombardia, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle ...

Advertising

LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “L’OBIETTIVO È RIAPRIRE ASCOLTANDO LA SCIENZA, BASTA IDEOLOGIA”* “Riaprire attività e tornare a… - Noiconsalvini : Matteo Bassetti: 'La scelta di fare questa enorme zona rossa a Pasqua è ipocrita, sono molto critico su questa deci… - Agenzia_Ansa : Dopo la zona rossa disposta per il week end lungo di Pasqua, l'Italia torna ad essere divisa tra il rosso e l'aranc… - _Memento_Ignis_ : Non vedo l'ora di dare questo esame (sperando di passarlo, obv) e di tornare ad avere una vita un po' meno uni-cent… - primocanale : Liguria a metà, il Ponente in zona rossa fino a domenica: ecco le misure in vigore -