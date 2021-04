West Ham, tegola per Declan Rice: il difensore starà fuori un mese (Di martedì 6 aprile 2021) tegola per il West Ham quarto in classifica in Premier League: Declan Rice starà fermo un mese. Il 22enne centrocampista della nazionale inglese mercoledì scorso si è infortunato al ginocchio con la sua selezione contro la Polonia nelle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022. Un’assenza pesantissima in vista della sfida di domenica contro il Leicester terzo classifica: un vero e proprio spareggio per l’accesso alla prossima Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021)per ilHam quarto in classifica in Premier League:fermo un. Il 22enne centrocampista della nazionale inglese mercoledì scorso si è infortunato al ginocchio con la sua selezione contro la Polonia nelle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022. Un’assenza pesantissima in vista della sfida di domenica contro il Leicester terzo classifica: un vero e proprio spareggio per l’accesso alla prossima Champions League. SportFace.

