Tokyo 2020, la Corea del Nord non parteciperà: il motivo della scelta. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal comitato olimpico del paese asiatico La Corea del Nord ha ufficialmente annunciato che non prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo questa estate, come misura preventiva nei confronti dei propri atleti, per il rischio di

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020: "rischio Covid", Corea Nord non parteciperà L'annuncio di Pyongyang mette però fine alle speranze di Seoul di utilizzare i Giochi di Tokyo, che dovrebbero iniziare a luglio, per innescare un ripristino nel processo di colloqui ora bloccato. In ...

Sollevamento pesi, argento europeo per Mirko Zanni Mirko Zanni migliora in termini di punti nella ranking per i Giochi olimpici; nessuno dei suoi avversari diretti lo supera, e Mirko può continuare a proiettarsi su Tokyo 2020. Sale così a 4 medaglie ...

Tokyo 2020: la Corea del Nord non partecipa, per paura del Covid - Ultima Ora Agenzia ANSA Tokyo 2020, la Corea del Nord non parteciperà: il motivo della scelta Tokyo 2020, la Corea del Nord non parteciperà: il motivo della scelta. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal comitato olimpico del paese asiatico Tokyo 2020, la Corea del Nord non ...

Tokyo 2020: Corea del Nord non partecipa, per paura Covid Entornointeligente.com / (ANSA) â?” SEUL, 06 APR â?” La Corea del Nord rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo in programma questa estate a causa del rischio di infezioni da coronavirus, ha detto oggi il Min ...

