The Good Fight 5 riporterà in scena due membri del cast usciti alla fine anticipata della stagione 4

(Di martedì 6 aprile 2021) The5 non lascerà inconcluse le storyline di Lucca Quinn e Adrian Boseman: ideloriginale Cush Jumbo e Delroy Lindo, che hanno ufficialmente lasciato la serie la scorsa primavera al terminequartadel legal drama di Paramount +, torneranno per dare una degna chiusura alle vicende dei loro personaggi. I due attori appariranno come guest star nella premiere di The5, secondo quanto appreso in esclusiva da TvLine che ha raccolto le dichiarazioni di creatoriserie, Michelle e Robert King: “Non potremmo essere più grati che Delroy e Cush tornino nella5 per terminare i loro archi narrativi – hanno confermato gli showrunner – Adoriamo gli attori e i loro ...

... TVLine ha appreso che sia Cush Jumbo sia Delroy Lindo riprenderanno il loro ruolo, rispettivamente Lucca Quinn e Adrian Boseman, nella quinta stagione del legal drama di Paramount+Fight . ...... tra cui "NBA 2K21 Arcade Edition", "Star Trek: Legends" e "Oregon Trail" , il servizio si ... con titoli quali "Sudoku by Zach Gage", "Scacchi - Giocare ed Imparare" e "Backgammon", mentre ...nella quinta stagione del legal drama di Paramount+ The Good Fight. Non più nel cast dal finale della quarta stagione, da poco disponibile in Italia su TIMvision, i due personaggi appariranno nel ...L'Accademia del Bene e del Male (The School for Good and Evil) è il nuovo film fantasy in fase di produzione. La storia si svolge nel villaggio di Gavaldon, dove - ogni quattro anni - due ragazze veng ...