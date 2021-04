Sony: arrivano i nuovi televisori Full Array LED 4K HDR (Di martedì 6 aprile 2021) A maggio saranno disponibili i televisori Sony Full Array LED BRAVIA XR X90J, saranno dotati del rivoluzionario “Cognitive Processor XR” Finalmente si potranno acquistare i TV Full Array LED BRAVIA XR X90J del colosso giapponese Sony. L’azienda ha difatti annunciato che tra meno di qualche settimana i televisori della serie BRAVIA XR X90J approderanno sul mercato. Vi avevamo parlato di questi televisori in questo articolo, oggi rivediamo le principali peculiarità degli apprezzati televisori dotati di qualità sonora eccelsa e processore Cognitive Processor XR. Un innovativo processore in grado di sfruttare un metodo di elaborazione efficace rispetto all’IA convenzionale, per replicare le modalità di ascolto e ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 aprile 2021) A maggio saranno disponibili iLED BRAVIA XR X90J, saranno dotati del rivoluzionario “Cognitive Processor XR” Finalmente si potranno acquistare i TVLED BRAVIA XR X90J del colosso giapponese. L’azienda ha difatti annunciato che tra meno di qualche settimana idella serie BRAVIA XR X90J approderanno sul mercato. Vi avevamo parlato di questiin questo articolo, oggi rivediamo le principali peculiarità degli apprezzatidotati di qualità sonora eccelsa e processore Cognitive Processor XR. Un innovativo processore in grado di sfruttare un metodo di elaborazione efficace rispetto all’IA convenzionale, per replicare le modalità di ascolto e ...

tuttoteKit : #Sony: arrivano i nuovi televisori Full Array LED 4K HDR #FullArrayLEDBRAVIA #tuttotek - michela9194 : RT @sofiixzx: onestamente credo che loro sappiano qualcosa perché lavorano per la SONY MUSIC e la SONY collabora con Simon Cowell per gesti… - sofiixzx : onestamente credo che loro sappiano qualcosa perché lavorano per la SONY MUSIC e la SONY collabora con Simon Cowell… - att_sony : RT @EdSer07121153: comunque non avevo mai fatto parte di un fandom di cosi tante pazze ahah e bellissimo vedere come profili vengo aperti… - giochiscontati : Arrivano gli sconti di primavera su Playstation Store #PlaystationStore #Sconti #Offerte #Playstation #PS4 #PS5… -