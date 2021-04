Scontri in piazza tra ristoratori e polizia: in tanti senza mascherina. Una manifestante in lacrime: 'Lavoro per un euro' (Di martedì 6 aprile 2021) Tafferugli in piazza Montecitorio tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ristoratori per chiedere le riaperture. ' Buffoni ' e ' libertà ' le urla partite dalla piazza, ... Leggi su leggo (Di martedì 6 aprile 2021) Tafferugli inMontecitorio tra manifesdurante la manifestazione di commercianti eper chiedere le riaperture. ' Buffoni ' e ' libertà ' le urla partite dalla, ...

Advertising

VittorioSgarbi : In governo di matti. - TgLa7 : Niente #lavoro da oltre un anno e i #ristori/#sostegni sono insufficienti - Agenzia_Ansa : VIDEO | Ristoratori, scontri in piazza #Montecitorio tra manifestanti e polizia. Un gruppo ha cercato di sfondare i… - ROMINA70672119 : RT @SouadSbai: #RISTORATORI IN #PIAZZAAMONTECITORIO I #ristoratori sono scesi in piazza perché i soldi sono finiti e la pazienza pure. S… - Steno5Stelle : RT @LaNotiziaTweet: Il video degli scontri a Piazza Montecitorio tra i ristoratori e la polizia (c'è anche Casapound) -