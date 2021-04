Roma. ‘Vuoi fare sesso con noi?’: 62enne aggredito, picchiato e derubato per non aver accettato l’incontro hot con due trans (Di martedì 6 aprile 2021) Lo hanno avvicinato e gli hanno offerto prestazioni sessuali. Ma al rifiuto dell’uomo, un Romano di 62 anni, loro – due cittadini colombiani trans – gli hanno sfilato il cellulare dalla tasca dei pantaloni. E’ successo nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Quando la vittima si è resa conto di essere stata derubata, ha tentato di riappropriarsi del telefono ma è stato colpita con un pugno al volto da uno dei due malfattori, mentre l’altro lo ha affrontato impugnando delle grosse forbici. I fatti Nel corso della zuffa, il 62enne ha notato transitare in strada, all’angolo con via Turati, una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante ai quali ha chiesto aiuto. I militari, immediatamente intervenuti, sono riusciti a bloccare il 39enne, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. Nel corso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) Lo hanno avvicinato e gli hanno offerto prestazioni sessuali. Ma al rifiuto dell’uomo, unno di 62 anni, loro – due cittadini colombiani– gli hanno sfilato il cellulare dalla tasca dei pantaloni. E’ successo nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Quando la vittima si è resa conto di essere stata derubata, ha tentato di riappropriarsi del telefono ma è stato colpita con un pugno al volto da uno dei due malfattori, mentre l’altro lo ha affrontato impugnando delle grosse forbici. I fatti Nel corso della zuffa, ilha notatoitare in strada, all’angolo con via Turati, una pattuglia di Carabinieri della Stazionepiazza Dante ai quali ha chiesto aiuto. I militari, immediatamente intervenuti, sono riusciti a bloccare il 39enne, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. Nel corso ...

