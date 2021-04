Advertising

LaGazzettaWeb : Lecce calcio, Massimo Coda premiato come calciatore del mese @Lecce_official - psb_original : Lecce, Rodriguez su Instagram: 'Grande sforzo da parte di tutti, continuiamo così' #SerieB - tabellamercatob : Classifica marcatori #SerieB dopo 13^ di ritorno Coda del #Lecce sale a 21 reti Mancuso dell'#Empoli 15, Forte del… - tabellamercatob : Classifica #SerieB dopo 13^ di ritorno #Empoli 59, #Lecce 58, #Salernitana 54, #Monza 52, #Venezia 50 In coda… - tabellamercatob : Ieri 13^ ritorno #SerieB Riepilogo risultati 9 gare disputate, 19 reti, due vittorie fuori casa, #Cremonese e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce calcio

Calcio Lecce

- Massimo Coda il capocannoniere giallorosso è 'Calciatore del mese di Marzo 2021 - Serie B ', Il premio dell'AIC - Associazione Italiana Calciatori, promosso in collaborazione con la rivista "L'...Squadra spettacolare quella granata,champagne palesato con estrema naturalezza dall' ... Salerno, Foggia, Genova, Pescara, Firenze,, Atalanta, Palermo, Bologna, Roma, Ascoli. Quale il ...L'arbitro di Tivoli protagonista assoluto, in negativo, della sfida: prima nega un rigore colossale al Pisa e poi ne concede uno per un lievissimo contatto in area fra Mazzitelli e Henderson, accentu ...LECCE - Massimo Coda il capocannoniere giallorosso è “Calciatore del mese di Marzo 2021 - Serie B ”, Il premio dell'AIC - Associazione Italiana Calciatori, promosso in collaborazione con la rivista "L ...