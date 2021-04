Juve | Pirlo ' con Napoli non è l' ultima spiaggia'

(Di martedì 6 aprile 2021) "E' una gara importante per la classifica: loro sono in un ottimo momento con risultati positivi, avranno voglia di fare risultato allo Stadium": il tecnico dellantus, Andrea, presenta così ...

... rappresenta una sorta di spareggio anticipato, a cui gli uomini disi presentano comunque da favoriti. La vittoria casalinga dellaè infatti offerta dagli analisti SNAI a 2,00, quota ...Dybala è pronto al rientro dopo il lungo stop per infortunio e l'esclusione dal derby per avere violato le norme anti - Covid: "Si è allenato senza avvertire più dolore, - rivela- non ha i 90 ...TORINO - Il presente è decisivo ma il futuro incalza, domani sera la Juve si gioca la qualificazione in Champions e Pirlo la panchina contro il Napoli, ma intanto si rincorrono le voci sul ritorno di ...Pirlo contro Gattuso. Ma anche Pirlo e Gattuso, perché prima di essere i due protagonisti in panchina della sfida di stasera, Andrea e Rino sono soprattutto amici e sono stati compagni ...