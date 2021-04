In Usa primo caso di variante indiana con doppia mutazione (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - È stata identificata in California una nuova variante con "doppia mutazione", individuata per la prima volta in India. Questa variante è nota per la caratteristica doppia alterazione, che interessa L452R, la stessa osservata in una variante californiana, e E484Q, simile a quella presente nei ceppi brasiliano e sudafricano. A confermarlo gli scienziati del Clinical Virology Laboratory della Stanford University che hanno identificato la variante in un campione sequenziato in California. La "doppia mutazione" è stata osservata per la prima volta nello stato del Maharashtra, il secondo più popoloso dell'India. Il ceppo, secondo i funzionari del Ministero della Sanità della contea, era presente nel 15-20 per cento dei sequenziamenti. ... Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - È stata identificata in California una nuovacon "", individuata per la prima volta in India. Questaè nota per la caratteristicaalterazione, che interessa L452R, la stessa osservata in unacaliforniana, e E484Q, simile a quella presente nei ceppi brasiliano e sudafricano. A confermarlo gli scienziati del Clinical Virology Laboratory della Stanford University che hanno identificato lain un campione sequenziato in California. La "" è stata osservata per la prima volta nello stato del Maharashtra, il secondo più popoloso dell'India. Il ceppo, secondo i funzionari del Ministero della Sanità della contea, era presente nel 15-20 per cento dei sequenziamenti. ...

