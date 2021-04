'Il Punto Z', Tommaso Zorzi: 'Il mio primo ospite sarà Maurizio Costanzo' (Di martedì 6 aprile 2021) 'Sono molto felice di annunciare che l'ospite della prima puntata sarà Maurizio Costanzo ', così Tommaso Zorzi a ' Isola Party ' ha parlato del suo programma su Mediaset Play che andrà in onda a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 aprile 2021) 'Sono molto felice di annunciare che l'della prima puntata', cosìa ' Isola Party ' ha parlato del suo programma su Mediaset Play che andrà in onda a ...

Advertising

QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - MediasetPlay : Uhhhhhhh... è ufficiale e #Verissimo ???? @tommaso_zorzi vi aspetta da mercoledì 7 aprile alle 20.45 su @MediasetPlay… - MediasetPlay : Nuovo e attesissimo appuntamento con il nostro Tommy ???? #Isola - 02_sofiaaaaaa02 : Tutto ciò di cui avevamo bisogno. PUNTO Z ???? @tommaso_zorzi @zorzi_gaia @LazzaroFantasia @IsolaDeiFamosi #isola… - jugshair : tommaso liquidato subito, tutte perdite nemmeno un punto, in più oggi daytime per rosa #amici20 -